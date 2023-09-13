Elazığ takımlarının maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan 2. hafta maçlarının hakemlerini atadı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Elazığ takımlarının maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan 2. hafta maçlarının hakemlerini atadı.

TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulundan yapılan atamaya göre TFF 3. Lig 2. Grubun 2. haftasında 17 Eylül günü saat 15.30'da Elazığ Atatürk Stadyumunda seyircisiz oynanacak olan 3Gen Holding Elazığspor - Pazarspor maçını Ankara bölgesinden C klasman hakemi Onur Güneş yönetecek. Güneş'in yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Enes Berk Güçlü ile Hüseyin Sepetçioğlu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine Ankara bölgesinden Can Çağatay Göker olacak.

23 Elazığ FK'nın ise TFF 3. Lig 4. Grubun 2. haftasında Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağı maçı Niğde bölgesinden C klasman hakemi Kemal Savaş yönetecek. Savaş'ın yardımcılıklarını Kocaeli bölgesinden Mücahit Şentürk ile Bursa bölgesinden Harun Günaydın yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak Adana bölgesinden Alkan Parsak görevlendirildi. Pazar günü saat 15.30'da başlayacak olan maç Tokat Gaziosmanpaşa Stadında oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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