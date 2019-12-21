Elazığ TSO, üretilecek 23. yerli otomobile talip oldu

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO), 27 Aralık'ta tanıtımı yapılması planlanan 23. yerli otomobile talip oldu.

Elazığ TSO'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin dünyada kendi otomobilini üreten 23. ülke olduğu belirtilerek, kurum olarak sadece Türkiye'deki değil dünyanın dört bir yanındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını gururlarından bu başarıyı desteklemek amacıyla, üretilecek 23. otomobili satın almak istendiği aktarıldı.

Başta TOBB olmak üzere yerli otomobilin üretilmesine katkıda bulunan tüm kurumlara bu gururu yaşamalarına vesile oldukları için teşekkür eden Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan,"Şehrimizin plaka numarasının da 23 olması nedeniyle ülkemizde üretilecek 23. araca Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası adına talip olduk.Bu konuda herkesin duyarlı olması gerekiyor. Yerli otomobilin ilk adımını atan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, TOBB Genel Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilimizin üretilmesinde emeği ve katkıları olan herkese teşekkür ediyoruz"dedi.

Kaynak: İHA