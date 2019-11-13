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  3. Elazığ Valiliği duyurdu! 15 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Elazığ Valiliği duyurdu! 15 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle Elazığ'ın 4 ilçesindeki 15 bölge  31 Aralık 2020'ye kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
13 Kasım 2019 Çarşamba 13:12

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