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Elazığ Valiliği duyurdu! 15 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Elazığ Valiliği duyurdu! 15 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle Elazığ'ın 4 ilçesindeki 15 bölge 31 Aralık 2020'ye kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
13 Kasım 2019 Çarşamba 13:12
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