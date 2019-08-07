Elazığ Valisi'nden adada 14 yıldır yalnız yaşayan Abay'a ziyaret

ELAZIĞ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli sınırında bulunan Keban Baraj Gölü'nün ortasında bulunan adada 14 yıldır yalnız yaşayan Ziya Abay'ı (80) ziyaret etti. Vali Kaldırım, Abay'ın ilk misafiri oldu.

Eskişehir'de antikacılık yapan ve 14 yıl önce eşini kaybeden Ziya Abay, 4 çocuğu farklı şehirlerde iş hayatına başlamasıyla memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine döndü. Abay, Tunceli ile Elazığ arasındaki Keban Baraj Gölü havzasında ada keşfetti. Yerleştiği adaya 3 bin 500 fidan diken ve yaptığı barakada yaşayan Ziya Abay'dan haberdar olan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, tekneyle adaya gitti. Abay'ın ilk misafiri olan Vali Kaldırım, adayı gezip bilgi aldı. Abay'ın yetiştirdiği meyvelerden tadan Vali Kaldırım, "Keban Barajı'nın Elazığ ile Tunceli'nin Pertek ilçesi arasında kalan kısmındaki adada tek başına yaşayan Ziya Abay'ı ziyaret ettik. Doğal bir ortamda yaşıyor. Yetiştirdiği meyveleri yedik. Kendi imkanlarıyla adada çok güzel işler yapmış. Bu nedenle ziyaret ettik" dedi.

Ziya Abay ise ilk misafiri olan Vali Kaldırım'a teşekkür ederek, hayatından memnun olduğunu söyledi.

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DHA