Elazığ ve Malatya için çeşitli illerden destek ekipleri gönderildi
Türkiye'yi sarsan 6.8 şiddetiyle olan Elazığ depreminin ardından bugün afet bölgelerine çeşitli illerden yardım ekipleri gönderilmeye başlandı.
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25 Ocak 2020 Cumartesi 09:34
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