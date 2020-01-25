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  3. Elazığ ve Malatya için çeşitli illerden destek ekipleri gönderildi

Elazığ ve Malatya için çeşitli illerden destek ekipleri gönderildi

Türkiye'yi sarsan 6.8 şiddetiyle olan Elazığ depreminin ardından bugün afet bölgelerine çeşitli illerden yardım ekipleri gönderilmeye başlandı.

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25 Ocak 2020 Cumartesi 09:34

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