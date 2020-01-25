Elazığ ve Malatya'da mücbir sebep hali ilan edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada,"24.01.2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ ili Sivrice ilçesi olan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya İllerinde vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edilmiştir." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elazığ ve Malatya'da bulunan vergi mükelleflerinin mücbir sebep süresince vermesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, depremden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, motorlu taşıtlar vergisi taksit ödemeleri süreleri 3 ay uzatıldı."

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MÜCBİR SEBEP HALİ NEDİR?

Gerek mal-hizmet alımlarında gerekse yapım işlerinde işin zamanında sonuçlandırılmasını engelleyen ve sorumluluğu yükleniciye ait olmayan doğal afet, iş artışı, iş yeri tesliminde gecikme gibi zorunlu gecikme nedenleri meydana gelebilmektedir. Bu durumda idare tarafından engelleyici nedenlere ve işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.

Kelime anlamı olarak mücbir sebep; önüne geçilmesi elde olmayan veya istencin dışında oluşan durum demektir.

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2- VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE MÜCBİR SEBEPLER NELERDİR?

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre mücbir sebepler;

2.1- Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede

2.1.1- Ağır kaza,

2.1.2- Ağır hastalık,

2.1.3- Tutukluluk,

2.2- Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak,

2.2.1- Yangın,

2.2.2- Yer sarsıntısı gibi afetler,

2.2.3- Su basması gibi afetler;

2.3- Kişinin iradesi dışında meydana (vukua) gelen mecburi kayıplar (gaybubetler),

2.4- Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısı ile defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması;

gibi hallerdir.

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NE OLMUŞTU?

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 22 kişi hayatını kaybetti, 382'si yaralı olmak üzere 1031 kişi hastanelere başvurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 20.55'te Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıklamasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Erdoğan, deprem felaketinin yaşandığı ilk anlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır" demişti.

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