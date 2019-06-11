Elazığ’da "1. Matematik Olimpiyatları"

Elazığ'da yapılan 1. Matematik Olimpiyatlarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1. Matematik Olimpiyatlarında dereceye girenlere ödülleri Elazığ Şehit Eyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda verildi. 60 ortaokul 431 öğrencinin katıldığı yarışmada Cumali Ayçiçek birinci oldu. Dereceye girenler için düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Öğretmenler ve veliler katıldı.

Bilimin zamanında ve yerinde kullanılmasını gerektiğini belirten İl Müdürü Feyzi Gürtürk, "Okumaları devamlı ve düzenli yapan öğrencilerimizin sınavlarda daha da başarılı olduğunu görüyoruz. Bu başarının ilimizde aynı seviyede yürümesini temenni ediyorum"dedi.

LGS sınavına girecek öğrencilere sınav formatında sınava tabi tuttuklarını ifade eden Şehit Eyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü İbrahim Halil Şerbet ise, "Onların matematiksel düşünme ve sentez yapma yöntemlerini muhakeme yeteneklerini artırmaktır. İl genelinden 60 okuldan 431 seçkin öğrencimiz sınavımıza katıldı. Okullarımızdan temsilde adaleti sağlamak için orantılı sayıda öğrenci istemiştik. Her okulun aritmetik ortalaması ile puan çıkardık" diye konuştu.

Kaynak: İHA