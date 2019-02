Elazığ’da 10 ilçedeki okullara spor malzemesi desteği

Elazığ'da çocuk ve gençlerin, bedensel sosyal gelişimlerine destek olunması amacıyla 10 ilçede bulunan 86 okulda eğitim gören çocuklar için spor malzemesi desteğinde bulunuldu.

Elazığ Belediyesi okul sporların gelişmesi ve teknoloji çağında bilgisayar, tablet, telefon gibi iletişim araçlarının etkisi altında yaşayan çocuk ve gençlerin, bedensel ve sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla yaptığı çalışmalar çerçevesinde, ilçedeki okulların spor malzemesi ihtiyaçlarını karşıladı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Mustafa Kemal Ortaokulu'nda düzenlenen programda merkeze bağlı 10 ilçedeki 86 okulda eğitim gören 27 bin öğrenci için alınan spor malzemeleri ilçe milli eğitim müdürlerine teslim edildi.

Spor malzemelerinin içerisinde satranç, voleybol, basketbol, futbol, atletizm ve masa tenisi ile ilgili malzemeler olduğu belirtildi. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da program sonrasında öğrenciler ile basketbol oynadı.

"66 adet semt sahası yaptık"

Okullarda, öğrenciler daha rahat spor yapmaları ve onların sporla hemhal olabilmesi için spor malzemeleri yardımlarında bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Elazığ'da sporun gelişmesi, yaygınlaştırılması için hem şehir genelinde hem okullarımız genelinde spora hizmet ederek bugünlere geldik. Başta Doğukent Mahallesinde yaptığımız 15 Temmuz Şehitleri Kapalı Spor Salonu ile ilimizin çok önemli bir açığının kapatmış olduk. Uluslararası standartlarında güzel bir spor salonu hizmete koyduk. Adını da 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu bıraktık. Çünkü 15 Temmuz ruhunun evlatlarımız tarafından hiçbir zaman unutulmaması gerekir. Elazığ bir spor kentidir. Elazığ Belediyesi olarak sporun her türlüsüne destek verdik ve destek vermeye de devam ediyoruz. 2014 yılına kadar Elazığ'da yapılmış toplam semt sahası sayısı 17 idi. Biz, 2014 yılından bugüne kadar toplamda 66 adet semt sahası yaptık. Bütün mahallelerimizde gençlerimiz spor yapsınlar diye. 38 spor sahasını da okullarımızın bahçelerinde yaptık. Ayrıca yürüyüş, bisiklet yolları ve açık hava fitness aletlerinin olduğu yerler ile Elazığ'ı bir açık hava spor merkezi haline getirdik" dedi.

"Okullar bizim vazgeçilmezimizdir"

10 ilçeden toplamda 27 bin öğrencinin faydalanacağı spor malzemesi yardımında bulunduklarını ve sporun her türlüsüne destek olmak gerektiğinin altını çizen Yanılmaz, "Her yaz sezonunda 12 yaş altındaki evlatlarımız için futbol okulunu açtık. Bugüne kadar 12 yaş altı futbol okulumuza gelen evlatlarımızın sayısı 34 bini geçti. Bunların arasından mahalle takımları kurduk. 38 mahalle arasında turnuva düzenleyerek şampiyon mahalleleri her yıl tespit ettik. Yaz okullarında tekvando, yüzme basketbol, güreş ve tenis kurslarımıza öğrencileri, gençleri alıp, eğitimlerini veriyoruz. Bugün de Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte çok önemli bir çalışmanın açılışını yapıyoruz. Daha öncede okullarımıza voleybol, futbol basketbol ve semt sahaları yaptık. Şimdi ise bu sahalarda oynamak için malzeme yardımında bulunduk. Milli Eğitim Müdürlüğü malzeme yardımı konusunda bizlere bir teklifte bulundular. Biz de okullarımızdan, öğretmenlerimizden bugüne kadar gelen hiç bir teklife sırtımızı dönmedik. Çünkü okullar bizim vazgeçilmezimizdir" ifadelerini kullandı.

Sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması adına Elazığ Belediyesi ile birlikte spor malzemesi yardımında bulundukları aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın kaktı ve destekleri ile diğer zamanlarda okullarımıza semt sahaları, okul bahçelerine yaptırılan spor sahaları, mescitleri donatması ve bugün de bu sahalarda oynanması için öncelikli ilçelerden başlayarak 27 bin öğrenciye ulaşacak spor malzemesi yardımını yapmış bulunuyoruz. Katkılarını ve desteklerini her zaman görüyoruz. Ben kendim ve kurumum adına kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Spor malzemelerinin teslim törenine Başkan Yanılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'ün yanı sıra, İlçe milli eğitim müdürleri, idareciler, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

