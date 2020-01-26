Elazığ’da 11 kişinin öldüğü 2 binanın enkazı kaldırılıyor

Elazığ'da yaşanan depremin ardından arama ve kurtarma çalışmalarının sona erdiği 11 kişinin hayatını kaybettiği 2 binanın enkazı kaldırılıyor.

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Mustafa Paşa Mahallesinde 5 katlı 2 bina yıkılmıştı.Bir birine çok yakın olan 2 binada arama ve kurtarma çalışmaları sona erdi. Bunun üzerine Mustafa Paşa Mahallesindeki binaların enkazı kaldırılmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un alanda yaptığı inceleme sonrası arama ve kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıklamasının ardından Mustafa Paşa Mahallesine iş makineleri getirildi. Depremde yıkılan ve 1 kişinin sağ, 7 kişinin ise cansız bedeninin çıkarıldığı Aykent Apartmanının enkazı, iş makineleriyle kaldırılmaya başlandı. Binanın yıkılmayan ve tehlike oluşturulan kısımları, bina yıkım makası ile kesilerek boş alana taşındığı bildirildi.

Aykent Apartmanının ardından aynı yerde bulunan 13'ü sağ, 4 kişinin ise cansız bedeninin çıkarıldığı Kalay Apartmanında da enkaz kaldırma çalışması yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA