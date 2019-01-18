Elazığ’da 182 köye ulaşım sağlanamıyor

Elazığ'da etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından kapanan 249 köy yolundan 67'sinin yolu ulaşıma açıldı, 182'sinde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 552 köy yolunun 249'unun yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmada kapalı köy yollarından 67'si ulaşıma açıldı. Kent genelinde 182 köy yolunun halen kar nedeniyle kapalı olduğu, ekipleri açmak için yoğun bir çaba sarf ettiği bildirildi.

Bölgede en çok yağış alan yerlerden biri de Sivrice ilçesi. İlçeye bağlı 21 köy yolu kar nedeniyle halen ulaşıma kapalı durumda. İlçe merkezinde belediye ekipleri, köy yollarında ise özel idare ekipleri çalışma yapıyor.

Kar yağışının etkili olduğunu belirten Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, "İl Özel İdaresi, Elazığ Valiliği ve Sivrice Kaymakamlığı köy yollarının açılması için büyük gayretlerle uğraşıyorlar. Yarına kadar bütün yollara ulaşacaklar diye bilgi geldi. Biz karı önemsiyoruz. Çile de olsa seviyoruz. Çünkü hem sanat severler hem de spor severler ilçemizi çok tercih ediyor. Kar yağdığı zaman ekiplerimiz, vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşabilsin diye 7/24 çalışıyoruz" dedi.

Hazarbaba'da 1,5 metrenin üzerinde kar olduğunu aktaran Irmak, "Yer yer dere yataklarında ve üst bölgelerde 5, 6 metre karın olduğunu ekiplerimiz bizlere söyledi. Normal karın 1 buçuk metre olduğunu söylüyorlar. Oda kayak için ciddi anlamda güzel bir rakam. Kayak sporları yapanların işini daha da uzatacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA