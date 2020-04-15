Elazığ’da 2 binadaki karantina kaldırıldı

Elazığ'da Korona Virüs tedbirleri kapsamında 2 binadaki karantina kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada:"Korona virüs salgını nedeniyle 14 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulandığı ilimiz merkez Sürsürü Mahallesi Zahir Sokak No: 11 ve Kırklar Mahallesi Ahenkli Sokak No: 8 adreslerinde başka pozitif vaka görülmemesi üzerine karantina tedbirleri bugün saat 17.00 itibariyle kaldırılmıştır"denildi.

Kaynak: İHA