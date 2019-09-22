Elazığ'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu plakası açıklanmayan aracı takibe aldı. Ekiplerin bir süre sonra durdurduğu araçta yaptığı aramada 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el konulurken, araçtaki H.B. ve M.B. gözaltına alındı.

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DHA