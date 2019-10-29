Elazığ’da 200 öğrenciden ’29 Ekim’ koreografisi

Elazığ'da bir ilkokulda 200 öğrenci ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel koreografi hazırlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü, Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Mehmet Zeki İlkokulu öğrencileri farklı bir çalışmaya imza attı. Öğretmenlerin koordinesinde 200 öğrenci bir hafta boyunca prova yaparak Cumhuriyet Bayramı'na özel koreografi hazırladı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü münasebetiyle program gerçekleştirmek için toplandıklarını ifade eden Okul Müdürü Orhan Bulut, "Cumhuriyetimizin kazanımlarının çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin gönlünde bir mana oluşturması için büyük bir çalışma neticesinde 29 Ekim koreografi etkinliğimizi gerçekleştirdik. Emeği geçen bütün öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. 1 haftalık çalışmada yaklaşık 200 öğrenci ve okulumuzda bulunan 33 öğretmen ile yapılan bir çalışmadır" dedi.

Çok güzel bir çalışma yaptıklarını ifade eden öğrencilerden Doruk Akgül, "Bayramımızı kutladık. 1 haftadır çalışıyorduk çok zor bir çalışmaydı ama yaptığımıza değdi. Tüm okulla birlikte yaptığımız keyifli bir etkinlik oldu. Arkadaşlarımızla birlikte konuştuk, eğlendik ve sevindik" diye konuştu.

Herkesin Cumhuriyet Bayramını kutlayan öğrencilerden Mina Öz, "Bu çalışmaları yaptığımız için çok eğlendik. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA