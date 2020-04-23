Elazığ'da 23 Nisan'da çölyak hastası çocuklar unutulmadı

ELAZIĞ'da yaşayan çölyak hastası çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda unutulmadı.

Elazığ Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği'nce kente yaşayan çölyak hastası çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli hediyeler verildi. Dernek tarafından tespit edilen 23 çocuk için içinde atıştırmalık, gevrek, çikolata, bisküvi ve kurabiye gibi glütensiz gıdalar bulunduğu paketler verildi. Koronavirüsten dolayı evinden çıkamayan çocuklar için dernek üyeleri, hediye paketlerini evlerine kadar götürüp çocuklara teslim etti.

Dernek Başkanı Rıdvan Fırat, kent genelinde 5 bin çölyak hastası olduğunu ifade ederek, bunların 500'ün ihtiyaç sahibi olduğunu söyledi. 18 yıldır çölyak hastaları için çalışma yürüttüklerini anlatan Fırat, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koranavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 23 hastamızı ziyaret ederek onlara hazırladığımız paketi hediye ettik" dedi.

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Kaynak: DHA