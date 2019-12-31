Elazığ’da 3.2 şiddetinde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi olan deprem saat: 19.21 sıralarında 3.2 şiddetinde meydana geldi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi olan deprem saat: 19.21 sıralarında 3.2 şiddetinde meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki depreme en yakın yerleşim alanının Sarıbuğday köyü olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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