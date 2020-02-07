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Elazığ’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.57'de merkez üssü Sivrice olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.57'de merkez üssü Sivrice olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkezde fazla hissedilmedi. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında bugüne kadar 2 binden fazla artçı sarsıntı olmuştu.

Kaynak: İHA



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