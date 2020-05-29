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  3. Elazığ'da 3 kişinin ölümüne sebep olan kulüp başkanı ve oğlu yakalandı!

Elazığ'da 3 kişinin ölümüne sebep olan kulüp başkanı ve oğlu yakalandı!

Elazığ'da aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bir otomobildeki 3 kişiye düzenlenen silahlı saldırının faiileri yakalandı. 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı saldırıyı düzenleyenlerin amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor kulübünün başkanı ile oğlu olduğu ortaya çıktı.

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29 Mayıs 2020 Cuma 09:18

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