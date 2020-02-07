Elazığ'da 4.0 şiddetinde deprem!
Kandilli Rasathanesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 22.57'de meydana gelen depremin 2.2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi saat 22:57'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin 2.2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
AFAD, DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3.8 OLARAK AÇIKLADI
AFAD'ın paylaştığı bilgilerde ise depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirtildi.
Kandilli Rasathanesi'nin deprem paylaşımı:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 7, 2020
DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) https://t.co/S1pH1lAoMb
07.02.2020, 22:57:04 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 2.2 km#Kandilli
AFAD'ın paylaşımı:
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2020
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Sivrice (Elazig)
Tarih-Saat : 07.02.2020, 22:57:05 TSİ
Enlem : 38.4293 N
Boylam : 39.1990 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/VRb7LsrKa7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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