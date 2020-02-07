Kandilli Rasathanesi saat 22:57'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 2.2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

AFAD, DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3.8 OLARAK AÇIKLADI

AFAD'ın paylaştığı bilgilerde ise depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'nin deprem paylaşımı:

AFAD'ın paylaşımı:

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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