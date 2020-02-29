Elazığ'da, 4.6 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivrice ilçesi Kürkköy olarak saptadığı deprem, saat 15.29'da meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra, Elazığ kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ ve Malatya'da 41 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: DHA