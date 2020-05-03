Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivrice ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.25'te meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

Kaynak: DHA