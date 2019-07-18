Elazığ’da 400 bin çiçek toprakla buluştu

Elazığ'da 400 bin çiçek toprak buluştu.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 400 bin bitki, gül ve çiçek ekiminin gerçekleştirildiği bildirildi. Ekilen çiçeklerin kendini göstermesiyle birlikte güzel görüntülerde ortaya çıkmaya başladı.

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada; "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, şehir geneli ana arterlerdeki bulvar, orta refüj ve park alanlarında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları itibariyle bitki, çiçek ve güllerden oluşan yaklaşık 400 bin dikim gerçekleştirildi. Yine bu kapsamda ekiplerimiz tarafından şehrimizin ulaşımında önemli yeri olan güzergahlarda çalışma yapılarak bu alanlar renklendirildi. Şehrimiz çok daha güzel bir görünüme kavuştu. Özellikle vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları olan parklarımızda çeşitli bitki ve çiçekleri toprakla buluşturan ekiplerimiz, parklarımızda da sürekli çalışma yapıyor. Gerek temizliği, yenilenmesi, gerekse yeni oyun gruplarıyla vatandaşlarımızın daha ferah ortamlarda vakit geçirebilmeleri için çalışmalarımıza devam edilecek"denildi.

Kaynak: İHA