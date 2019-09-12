Elazığ’da 41 metruk bina yıkılacak

Elazığ Belediyesi, halkın can ve mal güvenliği için tehdit oluşturan, kent estetiğini bozup çevresel kirlilik oluşturan 41 metruk binanın yıkımını gerçekleştireceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın metruk binalarla mücadele eylem planı çerçevesinde, Metruk Bina Tespit Komisyonu tarafından halkın can ve mal güvenliği için tehdit oluşturan, kent estetiğini bozan ve çevresel kirlilik oluşturan 41 binanın yıkımına karar verildi. Binanın yıkımlarının Elazığ Belediyesi tarafından yasal prosedür doğrultusunda gerçekleşeceği açıklandı.

Mahallelerden Abdullahpaşa'da 8, Aksaray'da 2, Çatalçeşme'de 1, Doğukent'te 2, Fevziçakmak'ta 1, Gümüşkavak'ta 1, İzzetpaşa'da 1, Kızılay'da 3, Karşıyaka'da 3, Kültür'de 1, Olgunlar'da 4, Rızaiye'de 1, Sanayi'de 1, Sürsürü'de 3, Ulukent'te 3, Üniversite'de 1 ve Yeni Mahalle'de 5 binanın yıkılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA