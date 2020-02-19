Elazığ’da 435 binanın yıkımı yapıldı, yeni konutların temel atma süreci başladı

Elazığ'daki depremin ardından kent genelinde şu ana kadar acil yıkım kararı verilen 596 yapıdan 435'i yıkıldı, yıkılan yerlerde de temel atma süreci başlatıldı. İlk ihalenin yapıldığı Elazığ'da Mart ayı sonuna kadar tüm ihalelerin tamamlanarak yıl sonuna kadar yaklaşık 20 bin konutun bitirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından kent genelinde ağır hasar alan 596 binanın yıkım çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarda şuanda 435 yapının yıkımı tamamlandı. Geriye kalan 161 binanı yıkım çalışmasının ise kent genelinde koordineli olarak devam ettiği bildirildi. Depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği Sürsürü Mahallesi Halaylı sokaktaki Dilek Sitesi ve çevresinde yapıların enkaz kaldırma çalışmalarının büyük bir bölümü de tamamlandı. Yerinde TOKİ tarafından yapılacak olan konutlar için ise temel atma süreci başlatıldı. Mart ayına kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından hem Afat, hem kentsel dönüşüm hem de sosyal konut projelerinin tamamının ihale sürecinin tamamlanarak yaklaşık 20 bin konutun yıl sonuna kadar yapılmasının planlandığı bildirildi.

"İlk ihale yapıldı, temel atma aşamasına geldi"

Acil yıkılması gereken 596 yapıdan 435'inin yıkıldığını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım," İl genelinde ağır hasarlı bağımsız bölüm sayısı 19 bin 930, orta hasarlı bağımsız bölüm sayısı 13 bin 957. Toplamda 33 bin 887 hasarlı bölüm sayısı bulunan binamız var. Kalıcı konutlara dönük çalışmalar da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinesinde yapıldı. Sürsürü Mahallesinde ilk ihale yapıldı ve temel atma aşamasına geldi"dedi.

"20 bine yakın yeni konut yapılacak"

Kalıcı konutların hızlı bir şekilde yapılacağını aktaran Vali Kaldırım, "Bızmışen'de Yemişlik, Zafran ve Çatalçeşme bölgesi, Sürsürü, Mustafapaşa ve Abdullahpaşa'da da yerinde yapılacak. Kızılay, Aksaray ve Gümüşkavak gibi yerlerde değerlendiriliyor. Bazı binalar yerlerinde yapılacak bazı yerlerde yeni rezerv alanlarında yapılacak. Yaklaşık 20 bine yakın AFAD konutu, Kentsel Dönüşüm ve Sosyal konuttan oluşan bir paketle inşallah kalıcı konutlarında bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir Elazığ ortaya çıkmış olacak"

Elazığ'da yapılacak olan yaklaşık 20 bin konutla hem eski stokun yenilenmiş olacağını hem de daha dayanıklı binalar oluşacağını anımsatan Kaldırım, "Kat yüksekliği de sınırlı tutuluyor. Daha yaşanabilir mekanlar oluşturulmuş olacak. Yeni bir Elazığ ortaya çıkmış olacak. Bu çalışmalar da son derece hızlı yürüyor. Mart ayına kadar bütün ihaleleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ marifetiyle tamamlayıp hem Afat konutlarını hem de kentsel dönüşümden oluşacak sosyal konutları yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA