Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı kent genelince şiddetli hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.29'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Deprem kent genelinde şiddetli bir şekilde hissedildi, insanlar sokağa çıktı.

Kaynak: İHA