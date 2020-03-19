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Elazığ’da 5.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.53'de merkez üssü Sivrice ilçesinde olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ’da 5.0 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.53'de merkez üssü Sivrice ilçesinde olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 21 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: İHA




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