Elazığ’da 5.1'lik artçı deprem!

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, akşam saat 19:30 sıralarında yerin 15.71 km derinliğinde 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. Deprem Malatya ve Diyarbakır'dan da hissedildi.

Sivrice'de derinliği 4.4 km olan 4.6 şiddetinde bir artçı deprem daha meydana geldi