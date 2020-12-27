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  3. Elazığ'da 5.3'lük depremin yaşandığı anlarda bir vatandaş kendini camdan aşağı attı!

Elazığ'da 5.3'lük depremin yaşandığı anlarda bir vatandaş kendini camdan aşağı attı!

Bugün Elazığ'da meydana gelen 5.3 şiddetinde depremin ardından sosyal medyada binlerce görüntü ortaya çıktı. Bu görüntülerden en ilginç olanı ise deprem anında pencereden atlayan vatandaş oldu.

Elazığ'da yaşanan 5.3'lük deprem anında panikleyen bir vatandaş, kendini pencereden aşağı attı. Vatandaşın düşme anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da 5.3'lük depremin yaşandığı anlarda bir vatandaş kendini camdan aşağı attı!

Elazığ’da saat 9.37’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da 5.3'lük depremin yaşandığı anlarda bir vatandaş kendini camdan aşağı attı!

Deprem anında iş yerlerindeki vatandaşlar koşarak dışarı kaçtı. Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir binada ise bir vatandaş depremin korkusuyla kendini camdan aşağı attı.

Elazığ'da 5.3'lük depremin yaşandığı anlarda bir vatandaş kendini camdan aşağı attı!

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasında anbean yansıdı. Aşağı atlayan ve yaralanan adamın yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Yere yıkılıp kalkan ve yola yığılan şahıs daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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