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Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin, 21,34 kilometre derinlikte...

Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, 21,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


Kaynak: AA




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