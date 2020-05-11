Elazığ’da 5 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde polisin yaptığı çalışmada durdurulan bir otomobilde bir miktar esrar ele geçirildi, içinde bulunan 5 şahsa da uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İlçe Emniyet Amirliği birimleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Polisin çalışmasında şüpheli bir otomobil durdurularak arama gerçekleştirildi. Aramada bir miktar esrar ele geçirilirken, araç içinde bulunan 5 şahısta gözaltına alındı. Şahısların tamamına uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapıldı.

Öteyandan sürücüye, ehliyetinin daha önce iptal edilmesi nedeniyle ehliyetsiz araç kullanmaktan bin 473 TL para cezası, kimliği bulunmayan diğer bir şahsa da 187 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA