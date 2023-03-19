Elazığ'da akıl almaz olay! Oğlunu ve gelinini pompalı tüfekle vurdu!

Elazığ'da bir baba oğlu ve geliniyle tartıştı. Tartışma hararetlenince ise pompalı tüfeği kaptığı gibi oğlunu ve gelinini yaraladı.

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Elazığ'da akıl almaz olay! Oğlunu ve gelinini pompalı tüfekle vurdu!

Olay, dün Elazığ’ın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Baba S.G. oğlu M.G. arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında baba evde bulundurduğu pompalı tüfek ile oğlu M.G. ve gelini B.G.’ye tüfekle saldırdı.

Elazığ'da akıl almaz olay! Oğlunu ve gelinini pompalı tüfekle vurdu!

OĞLU VE GELİNİNE POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

Saçmaların hedefi olan oğlu ve gelini çıkan saçmalar sonucu yaralandı. Baba evden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı karı koca, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.G.’yi kısa süre içerisinde olayda kullandığı silahla beraber yakaladı. Gözaltına alınan G. ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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