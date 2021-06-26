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  3. Elazığ'da akıl almaz tedavi yöntemi: Belinden iki delik açıldı, deri altından çamaşır ipi geçirildi

Elazığ'da akıl almaz tedavi yöntemi: Belinden iki delik açıldı, deri altından çamaşır ipi geçirildi

Elazığ'da alternatif tıp adı altında 25 yaşındaki bir hastanın belinden iki adet delik açıldığı, deri altından çamaşır ipi geçirildiği ortaya çıktı.

Elazığ'da akıl almaz tedavi yöntemi: Belinden iki delik açıldı, deri altından çamaşır ipi geçirildi

Alınan bilgilere göre Elazığ'da meydana gelen olayda 25 yaşındaki erkek hasta, bel ağrısı şikâyeti ile doktora gitti. Hastayı tedavi etmek için muayene etmeye başlayan Ortopedi Uzmanı Dr. Noyan Dirlik gördüğü manzara ile büyük şok yaşadı.

İPLERİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Dirlik, hastanın belinden iki adet delik açıldığını ve deri altından çamaşır ipi geçirildiğini fark etti. Hastanın şikâyetini tedavi edeceğini söyleyen Dr. Noyan Dirlik,  hiçbir eğitimi olmayan birinin bunu yaptığı ve uygulama sonucu belinde enfeksiyon geliştiği belirlendi.

Elazığ'da akıl almaz tedavi yöntemi: Belinden iki delik açıldı, deri altından çamaşır ipi geçirildi

ENFEKSİYON GELİŞTİ

Erkek hastanın hayvancılıkla uğraştığını ve 2 yıl önce ‘ankilozan spondilit’ tanısı konduğunu ifade eden  Dr. Dirlik, hastanın ağrıları geçmeyince farklı yöntemlere başvurduğunu ifade ederek, hastada bir miktar enfeksiyon geliştiğini ve riskli bir durum olduğunu söyledi. 

Elazığ'da akıl almaz tedavi yöntemi: Belinden iki delik açıldı, deri altından çamaşır ipi geçirildi

"5 AY SIRTINDA İPLE YAŞAMIŞ"

 Dr. Dirlik, şunları söyledi:

" Eğer enfeksiyon sinir köklerine ilerlerse sinir hasarı yaşanabilir. Bu enfeksiyon ilerlerse de ölüme kadar götürebilir. Bu tarz hiçbir işe yaramayan, alternatif tıp adı altında uygulamalara çok rastlıyoruz. Ancak deri altından ip geçirmeyi ben de meslek hayatımda ilk defa gördüm. 5 aydır hasta bu şekilde yaşıyor. Son derece tehlikeli, ölümcül sonuçları olabilecek bir uygulama."

Kaynak: Bölge Gündem, Hürriyet

Tayfun Altuntaş
Editör
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