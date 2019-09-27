Elazığ'da amatör spor kulüplerine 850 bin TL'lik malzeme desteği dağıtıldı.

İl Özel İdaresi tarafından sağlanan 850 bin TL'lik kaynakla spor malzemeleri alındı. Alınan spor malzemeleri İl Özel İdaresi spor kompleksinde düzenlenen programla Vali Çetin Oktay Kaldırım ve diğer protokol üyeleri tarafından kulüplere verildi.

Amatör sporların Elazığspor'un gölgesinde kalmaması gerektiğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Onlarda çok kıymetli. Elazığ'ın süper ligde temsilci yok deniliyor. Elazığ'ın süper ligde temsilcisi var. Çok başarılı kadın basketbol takımı var. Gurur duyduğumuz ve şehrinde sahip çıktığı bir takım var. Maçlarını geçen yıl takip edenler bilir. Dolu dolu oynadı ve şehir sahip çıktı. Sadece ilimizin değil bölgenin gururu oldu. Bölgede kadın basketbolda bir temsilcisi yoktu. Bu sene yaptığımız transferlerle oluşturduğumuz kadro ile inşallah süper ligde de başarılı olacaktır. Buraya diğer kulüplerin gelmesine vesile olacak. Elazığ'ı süper lig de en iyi şekilde temsil edecektir. Gönlümüz ister ki Avrupa arenasında da bizi temsil eder. Elazığ'ın biz sporda markalaşmasını ve gelişmesini istiyoruz" dedi.

Elazığ'ın tüm branşlarda başarılı olmasını istediklerini dile getiren Vali Kaldırım, "Çok başarılı olduğu alanlarda var. Alttan da iyi bir gençlik geliyor. Elazığ markalaşması ve merkez haline gelmesi lazım. Futbol ve diğer branşlarda başarılı olması lazım. Bunun için ortaya bir vizyon koymak lazım. Elazığspor ağabeylik yapıyor. Onun yanında bu tür kulüplere ve spor branşlarına da ağabeylik yapması gerekiyor. Buna da odaklanmamız gerektiğine düşünüyorum. Elazığ güvenli ve huzurlu bir şehir. Spor alt yapısı iyi bir şehir. Sadece bu il için değil bölge içinde merkez olma potansiyeline sahip bir şehir. Tüm branşlara katkı verirsek onlara kampanyalar yaparsak tüm branşlarda başları gelecektir. Çok ciddi destekler veriliyor. Bugün de destek 850 bin TL "ye çıktı. İl Özel İdare olarak artırarak devam edeceğiz" diye konuştu.

Programa, Vali Kaldırım'ın yanı sıra, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, FÜ Rektörü Kutbeddin Demirdağ, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Elazığ Şube Başkanı Atakan Aksu, amatör spor kulüp yöneticileri ile sporcular katıldı.

Kaynak: İHA