Elazığ’da araç direğe çarptı: 4 yaralı
Kaza, merkez Kuzey Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Kuzey Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.
Polis, olay yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: İHA
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