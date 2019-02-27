Elazığ'da bekçiler ilk kez düdük çalacak

ELZAĞI'da, mahalle güvenliğini sağlamak, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi için 111 çarşı ve mahalle bekçisi, göreve başladı.

40 gün süren eğitimleri başarıyla tamamlayan 111 çarşı ve mahalle bekçisi için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, emniyet personelleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Vali Kaldırım, bekçiliğin vatandaşlar için anlamlı olduğunu ifade ederek, göreve yeni başlayacak bekçiler için başarılar diledi. Vali Kaldırım, "Köklü bir kuruluş tekrar canlandırılıyor. Milletin çok sevdiği ve ismini duyduğunda huzur duyduğu bir kurumun tekrar canlanması ile göreve başlayacaksınız. Hem de bu toprakların evlatlarısınız. Özel bir yerde görev yapacaksınız. Bu şehir sıkıntılı dönemlerde, doğu batı ve kuzey güney hattında bir set olmuş. Bir kale gibi sağlam durdu. Terörü hiçbir şekilde ne içine nüfus etmesini nede buradan ülkenin farklı yerlerine sızmasını müsaade etmedi. Emniyet, asayiş yönünden vatandaşın huzurunu ve güvenliğini temin edilmesi için polis ve jandarmamız görevlerini layıkıyla yerine getiriyor" dedi.

Elazığ'da toplam 140 bekçinin görev yapacağını anlatan İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, 111'i bugün göreve başlayacağın, 29'un da eğitiminin devam ettiğini söyledi. Cangül, "Huzur şehir olan ilimizi daha huzurlu hale getireceğimize inanıyoruz. Kanunların uygulayıcısı vatandaşların can ve mal güvenliğini koruyan meslektaşlarımın bu kutsal görevi yerine getirirken, sadece devlete biat etmeleri gerektiğini özellikle hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

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DHA