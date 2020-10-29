Elazığ'da bir evde çıkan yangın 8 aylık bebeği hayattan kopardı!
Elazığ'da annelerinin evde bırakıp komşuya gittiği 3 kardeşin bulunduğu evde elektrik prizinden yangın çıktı. Dumanları fark eden kişilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken 8 aylık Hiranur bebeğin çıkan yangında hayatını kaybetti. Diğer yaralı kardeşlerde gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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