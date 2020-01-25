Son dakika...! Elazığ'da bir kişi 12 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Son dakika haberine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere 11 saat sonra iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi. Açıklamada, "Elazığ'da görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce biri Gezin'de, biri de merkezde olmak üzere, iki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır" ifadelerine yer verildi. Öte yandan depremden 11 saat sonra kurtarılan kişilerin enkaz altından çıkarıldığı sıralarda televizyonlar da canlı yayındaydı.
DEPREMDE SON DURUM
İL HAYATINI KAYBEDEN HASTANEYE BAŞVURAN
ELAZIĞ 16 637
MALATYA 4 226
DİYARBAKIR - 34
ADIYAMAN - 25
BATMAN - 6
KAHRAMANMARAŞ - 37
ŞANLIURFA - 50
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