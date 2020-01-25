Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere 11 saat sonra iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi. Açıklamada, "Elazığ'da görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce biri Gezin'de, biri de merkezde olmak üzere, iki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır" ifadelerine yer verildi. Öte yandan depremden 11 saat sonra kurtarılan kişilerin enkaz altından çıkarıldığı sıralarda televizyonlar da canlı yayındaydı.

DEPREMDE SON DURUM

İL HAYATINI KAYBEDEN HASTANEYE BAŞVURAN

ELAZIĞ 16 637

MALATYA 4 226

DİYARBAKIR - 34

ADIYAMAN - 25

BATMAN - 6

KAHRAMANMARAŞ - 37

ŞANLIURFA - 50