Elazığ'da bir kişiyi beyzbol sopasıyla darbeden 8 kişiden 6'sı tutuklandı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da husumetli oldukları bir kişiyi beyzbol sopasıyla darbedip çıplak görüntülerine çekerek tehdit ettileri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, husumetli oldukları bir kişiyi zorla minibüse bindiren saldırganlar, ellerindeki beyzbol...
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da husumetli oldukları bir kişiyi beyzbol sopasıyla darbedip çıplak görüntülerine çekerek tehdit ettileri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, husumetli oldukları bir kişiyi zorla minibüse bindiren saldırganlar, ellerindeki beyzbol sopasıyla darbetti.
Elbiselerini çıkarıp cep telefonuyla çıplak görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaştıkları mağduru tehdit eden saldırganların yakalanması için polis soruşturma başlattı.
Haklarında "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından yakalama kararı çıkarılan 8 kişi adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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