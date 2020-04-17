Elazığ'da boş binanın çatı katında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi Şehit Teğmen Nadir Ozan Sokak'ta bulunan ve 24 Ocak'taki depremde ağır hasar gördüğü için daha önceden boşaltılan 5 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.





Kaynak: AA