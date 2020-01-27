Elazığ'da boşaltılan riskli binanın yıkımına başlandı

Geçtiğimiz Cuma günü Elazığ'da 6.8 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi, Necdet Doğan Caddesi'ndeki 5 katlı Altınbaş binasında çökme tehlikesi sebebiyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Altınbaş Apartmanının yıkımına başlandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: SİVRİCE'DE 45 VATANDAŞ ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI, 41 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

AFADdan alınan bilgilere göre göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için ilk andan itibaren aralıksız çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucunda, 45 vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı, 41 vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgedeki tarama faaliyetleri devam ediyor.

