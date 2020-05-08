Elazığ’da çiftçiye 2 milyon fide desteği için üretim

Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 20 bin çiftçiye dağıtılması planan 2 milyon fide toprakla buluşturuldu.

Elazığ Valiliği Koordinesinde İl Özel İdaresi, Fırat Kalkınma Ajansı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Vakfı ortaklığı tarafından ücretsiz 2 milyon fide üretimi yapılmaya başlandı. Üretilen fidelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında 20 bin çiftçiye ve evde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırılacağı kaydedildi.Fidelerin yerli domates,biber,patlıcan ve salatalıktan oluştuğu aktarıldı.

Proje ile Elazığ'ın tarımsal üretimde bir merkez olması için çalıştıklarını ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Bu sayede hem tarımsal üretimin devamlılığı sağlama hem de gıdanın ve tarımın çok önemli hale geldiği bu zor dönemde çiftçilerimizi ve bütün tarımsal alanları üretim sürecine dahil ederek ilimizin bu süreçten avantajlı çakmasını istiyoruz. Üretilen fideler 40-50 yıllık yerli tohumlarımız olup ilimize has domates biber patlıcan ve salatalıktan oluşmaktadır.Önümüzdeki yıl hedef 10 milyon fide üretimidir. Üretilen fideler vatandaşlarımıza vefa sosyal destek ekipleri aracılığıyla ulaştırılacak. Talep edenler için fide ekimi de ekiplerimiz aracılığıyla yapılacaktır. Ayrıca bu yıl üretilen fidelerden tohumluk üretilerek önümüzdeki yıl kuracağımız Jeotermal seralarda 10 Milyon yerli tohumdan fide üretilmesi hedeflenmektedir. Fide üretimini bu yol başardık, gelecek yıl ise Türkiye'de önemli bir fide üretim merkezi olmayı hedefliyoruz. Bu projeyle aynı zamanda kendimize has türlerden tohum elde ederek yerli tohum bankası oluşturuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA