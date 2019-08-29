Elazığ'da "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında yükümlü ve hükümlüler temizlik yaptı.

Türkiye'de genelinde olduğu gibi Elazığ'da da denetimli serbestlikten yararlanan yükümlü ve hükümlüler, çevre temizliği projesine katıldı. Elazığ Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan 50 yükümlü ve hükümlü, Kültür Park, Cip Mesire, Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı ve tarihi Harput Mahallesi'nde çevre temizliği yaptı.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Ergüven, savcılar, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yöneticileri de projeye katılarak destek verdi.

Çevrenin korunması ve yaşatılmasının toplumun tüm kesimlerinin ortak paydası olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Ergüven, projenin çevre duyarlılığının artırılması noktasında çok önemli olduğunu aktardı.

Kaynak: İHA