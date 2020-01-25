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Elazığ'da deprem anı kameralara böyle yansıdı!
Elazığ'da deprem anı kameralara böyle yansıdı!
Elazığ'ın Sivrice İlçesinde, saat 20:55'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki meydana gelen deprem vatandaşlar tarafından görüntülendi.
25 Ocak 2020 Cumartesi 10:39
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