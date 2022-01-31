Elazığ'da deprem mi oldu son dakika? 31 Ocak 2022 Pazartesi Elazığ neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? Elazığ'da hissedilen sarsıntının hemen ardından Elazığ'da deprem mi oldu son dakika? 31 Ocak 2022 Pazartesi Elazığ neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

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