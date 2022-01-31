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Elazığ'da deprem mi oldu son dakika? 31 Ocak 2022 Pazartesi Elazığ neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

Elazığ'da hissedilen sarsıntının hemen ardından Elazığ'da deprem mi oldu son dakika? 31 Ocak 2022 Pazartesi Elazığ neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

Elazığ'da deprem mi oldu son dakika? 31 Ocak 2022 Pazartesi Elazığ neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Elazığ'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Bunun üzerine Elazığ'da deprem mi oldu son dakika? 31 Ocak 2022 Pazartesi Elazığ  neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar... 

Elazığ'da deprem mi oldu son dakika? 31 Ocak 2022 Pazartesi Elazığ neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 31 OCAK 2022 PAZARTESİ ELAZIĞ  NEDEN SALLANDI? KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE, NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesi Elazığ- Karakoçan'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.06'da meydana gelen depremin derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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