Elazığ’da depremin ardından yangın!

Elazığ Sivrice'de 6.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem birçok ilde ve komşu ülkelerde hissedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun depremde 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklaması sonrası Elazığ Valisi kent genelinde 3 can kaybı olduğunu belirtti.

ELAZIĞ'DA DEPREM SONRASI BÜYÜK BİR YANGIN ÇIKTI

Deprem sonrasında İstasyon Caddesi'ndeki bir binada büyük bir yangın çıktı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına ekipler müdahale ediyor.

Yangının doğal gazdan çıktığı belirtildi.

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, kentte büyük paniğe yol açarken, halk sokağa döküldü.

İhbar gelen bölgelere AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.