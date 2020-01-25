Elazığ’da depremin ardından bir binada yangın çıktı!

Elazığ Sivrice'de 6.8 şiddetinde meydana gelen depremden sonra İstasyon Caddesi'ndeki bir binada doğal gazdan dolayı büyük bir yangın çıktı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına ekipler müdahale ediyor.