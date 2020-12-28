Elazığ’da depremin şiddetini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı

Dün Elazığ'da 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili sahada çalışmalar sürerken, bugün yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni ortaya çıkan güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler de avize dükkanında bulunan avizelerin şiddetli bir şekilde sallandığı yer aldı. Ayrıca bir büyükbaş çiftliğinin güvenlik kamerası da deprem anında ineklerin tedirgin hali görüntülendi.

Kentte meydana gelen deprem nedeniyle bazı evlerde hasarlar oluşurken, 68 kişi de hastanelere başvurmuştu.