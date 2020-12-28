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  3. Elazığ’da depremin şiddetini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı

Elazığ’da depremin şiddetini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı

Elazığ'da dün sabah saatlerinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depreme ait yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri şiddeti gözler önüne serdi.

Elazığ’da depremin şiddetini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı

Dün Elazığ'da 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili sahada çalışmalar sürerken, bugün yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni ortaya çıkan güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler de avize dükkanında bulunan avizelerin şiddetli bir şekilde sallandığı yer aldı. Ayrıca bir büyükbaş çiftliğinin güvenlik kamerası da deprem anında ineklerin tedirgin hali görüntülendi.

Kentte meydana gelen deprem nedeniyle bazı evlerde hasarlar oluşurken, 68 kişi de hastanelere başvurmuştu.

Elazığ’da depremin şiddetini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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