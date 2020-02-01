Elazığ'da depremler devam ediyor

Elazığ'da depremler yaşanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 02.32 sıralarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkezüssü Sivrice olan bu depremden yarım saat sonra 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu görülürken, deprem Elazığ merkez ve çevre ilçelerde hissedildi.

Yaşanan depremlerde can ya da mal kaybının olup olmadığı açıklanmadı.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 6 kilometre olarak duyurdu.