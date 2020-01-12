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Elazığ’da dolunayın görsel şöleni

2 gündür yurdun dört bir tarafında dolunay izlenmesi keyif veren görüntüler oluşturuyor.

Elazığ’da dolunayın görsel şöleni

Elazığ'da dolunay izlenmesi keyif veren görüntüler oluşturdu.

2 gündür yurdun dört bir tarafında dolunay izlenmesi keyif veren görüntüler oluşturuyor. Bir çok kentte olduğu gibi Elazığ semalarında dolunayın muhteşem görüntüsü fotoğraf karelerine yansıdı.

Kent merkezine girişte kavşakta Çaydaçırayı simgeleyen heykellerle birlikte dolunay ayrı bir görsel şölen oluşturdu.

Elazığ’da dolunayın görsel şöleni

Elazığ’da dolunayın görsel şöleni

Kaynak: İHA



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