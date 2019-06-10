Elazığ’da en çok hızdan cezai işlem uygulandı

Elazığ'da 9 günlük bayram tatili süresince polis tarafından yapılan uygulamada 781 araca hız limitlerini aştığı için, 312 sürücüye ise emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulandı. Ayrıca kentte 24 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından,9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle şehiriçi ve şehirlerarası bağlantı yollarda uygulama yapıldı. Vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak amacıyla yapılan uygulamada,trafik denetimlerinin yanı sıra radar uygulamaları da gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplam 7 bin 470 aracın kontrol edildiği uygulamada 11 motosiklete ve yönetmeliklere aykırı olarak modifiye edilmiş 4 araca ilgili maddeler gereği cezai işlem uygulandığı, 24 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Uygulamalar esnasında, 312 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan, 781 araç hakkında ise hız limitlerini aşmaktan cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Öteyandan alkollü olarak araç kullanan 3 sürücüye hem cezai işlem uygulandığı hemde sürücü belgelerine geçici olarak el konulduğu aktarıldı.

Kaynak: İHA