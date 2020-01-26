Elazığ'ın Sürsürü'de enkaz altından 3 kişi çıkartıldı

Elazığ'da enkazdan bir kişi daha çıkartıldı.

Elazığ’ın Sünsürü Mahallesi’nde enkaz altında olan 2 kişiye daha ulaşıldığı iddia edildi.

Yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda diğer 2 kişi de kurtarıldı.

Enkaz altından çıkartılan 2 kişinin sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Ayrıntılar geliyor...

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