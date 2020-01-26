Elazığ'ın Sürsürü'de enkaz altından 3 kişi çıkartıldı
Elazığ'da enkazdan bir kişi daha çıkartıldı. Ardından da enkaz altında olan 2 kişiye daha ulaşıldığı bilgisi verildi. Yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda diğer 2 kişi de kurtarıldı.
Elazığ'da enkazdan bir kişi daha çıkartıldı.
Elazığ’ın Sünsürü Mahallesi’nde enkaz altında olan 2 kişiye daha ulaşıldığı iddia edildi.
Yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda diğer 2 kişi de kurtarıldı.
Enkaz altından çıkartılan 2 kişinin sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.
Ayrıntılar geliyor...
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